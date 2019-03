Gb, aereo sbaglia rotta: invece di andare a Duesseldorf va a Edimburgo

Un volo della British Airways decollato da Londra e diretto a Duesseldorf, in Germania, è atterrato ad Edimburgo, in Scozia. Si tratta di un errore di rotta, all'origine del quale, come spiega la Bbc, vi sarebbe la presentazione del piano di volo sbagliato. Il volo era operato per conto della compagnia di bandiera britannica dalla tedesca WDL Aviation. Ma al comandante e al copilota dell'aereo, come ammesso dalla stessa British Airways, pare siano state date mappe sbagliate, le cui coordinate sono state poi inevitabilmente inserite nel sistema di navigazione. Quando hanno sentito "welcome to Edinburgh", "benvenuti a Edimburgo", i passeggeri erano convinti si trattasse di uno scherzo. E invece era tutto vero.