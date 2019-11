Castenaso , perseguitata e accoltellata dall’ex: “Mi hanno offerto una tutela ma non posso lasciare il lavoro a 51 anni”

A "Pomeriggio Cinque" gli sviluppi del caso di Beatrice, la 51enne di Castenaso, nel bolognese, perseguitata e accoltellata dall'ex. La donna, che teme per la sua vita e per quella della figlia di 15 anni, è stata chiamata dai servizi sociali all'indomani del servizio del programma di Barbara D'Urso.

"Mi hanno proposto di prendere l'aspettativa di un anno dal lavoro, senza stipendio. Io e mia figlia ci dobbiamo nascondere in una casa che non sappiamo dove sia, senza contatti con nessuno", racconta la donna, che chiede un alloggio popolare a Bologna per lasciare la loro abitazione isolata e in campagna. Il Comune pronto a valutare una soluzione alternativa su richiesta della trasmissione di Mediaset.