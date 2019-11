Castelnuovo (Modena), anziana mette in fuga una truffatrice con un pugno

Dimma ha quasi 87 anni e tanto coraggio da vendere. L’anziana di Castelnuovo, in provincia di Modena, racconta a “Pomeriggio Cinque” la sua disavventura che con grande prontezza di spirito è riuscita a superare brillantemente.

La donna è riuscita a mettere in fuga, con un pugno, una donna che l’ha avvicinata nel cortile di casa con la scusa di chiedere un’informazione ma con l’intento di sfilarle un anello.

“Mi voleva abbracciare ma io l’ho spinta via, mi ha stretto fortissimo e io le ho dato un cazzotto”, racconta Dimma. “Le ho detto devi cambiare zona”, ha aggiunto. “Sono stata fortunata che non era un pugile ed è andata via che brontolava”, ammette la nonnina che ha anche ricevuto i complimenti dei carabinieri.