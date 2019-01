Castelmagno, la borgata Batuira in vendita online a 360mila euro

Un'intera frazione di Castelmagno, in Val di Grana, nel Cunese è in vendita online. L'annuncio comparso su Subito.it offre per 360mila euro, baite ristrutturate e da ristrutturare, stalle, magazzini, terreni e 22 ettari di pascoli. La borgata Batuira risulta accessibile, ad esempio con un mutuo, al prezzo di un appartamento in un quartiere medio di Roma, Milano o Torino. Un'occasione per chi è interessato a investire per fare impresa, agricola e turistica-ricettiva, nel noto paese di Castelmagno che dà il nome a uno dei formaggi Dop più noti al mondo.