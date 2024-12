Castello delle Cerimonie, il Comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) revoca le licenze alla "Sonrisa"

Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, comune della provincia di Napoli dove si trova il cosiddetto Castello delle Cerimonie, ha fatto sapere che "come comunicato nelle scorse settimane, è stato notificato il provvedimento di revoca delle licenze per la ristorazione e per l'albergo alle tre società che hanno gestito finora il complesso immobiliare denominato 'Grand Hotel La Sonrisa', in vista della completa acquisizione del bene a patrimonio comunale". Alle tre società coinvolte è stato notificato il provvedimento di revoca delle due licenze di pubblico esercizio e per l'esercizio dell'attività alberghiera, con "contestuale cessazione delle attività alberghiera e di ristorazione". Al netto di eventuali ricorsi al Tar o sospensive, tutte le attività dovranno cessare.