Napoli, incinta al settimo mese muore con la figlia: aperta un'inchiesta

Dopo essere tornata a casa, Greta Astarita avrebbe nuovamente accusato dei dolori tanto forti che, secondo quanto ricostruito, la 33enne sarebbe arrivata a perdere i sensi. Da qui il trasporto d'urgenza, nuovamente al San Leonardo dove però, in poco tempo, la situazione sarebbe precipitata. Secondo quanto raccontato dai familiari della donna agli agenti del commissariato di polizia - presso il quale hanno sporto denuncia e che ora si occupa del caso - prima i medici avrebbero comunicato della morte della piccola che la 33enne portava in grembo e poi, nel pomeriggio di sabato e dopo un drammatico ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castellammare di Stabia, il decesso della 33enne. Sarà ora l'indagine aperta a seguito dell'esposto a chiarire quanto effettivamente accaduto e se, soprattutto, si sarebbe potuto evitare un epilogo tanto tragico alla luce anche del primo accesso effettuato presso il nosocomio.