A CASTELLAMMARE DI STABIA

Napoli, incinta al settimo mese muore con la figlia: aperta un'inchiesta

Sarà ora l'indagine aperta a seguito dell'esposto dei familiari della donna a chiarire quanto effettivamente accaduto e se, soprattutto, si sarebbe potuto evitare un epilogo tanto tragico alla luce anche del primo accesso effettuato in ospedale dalla 33enne poi dimessa

11 Ott 2026 - 10:26
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Una donna di 33 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Astarita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori lancinanti all'inguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale San Leonardo. Visitata e sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata successivamente dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta. 

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La morte di mamma e figlia

 Dopo essere tornata a casa, Greta Astarita avrebbe nuovamente accusato dei dolori tanto forti che, secondo quanto ricostruito, la 33enne sarebbe arrivata a perdere i sensi. Da qui il trasporto d'urgenza, nuovamente al San Leonardo dove però, in poco tempo, la situazione sarebbe precipitata. Secondo quanto raccontato dai familiari della donna agli agenti del commissariato di polizia - presso il quale hanno sporto denuncia e che ora si occupa del caso - prima i medici avrebbero comunicato della morte della piccola che la 33enne portava in grembo e poi, nel pomeriggio di sabato e dopo un drammatico ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castellammare di Stabia, il decesso della 33enne. Sarà ora l'indagine aperta a seguito dell'esposto a chiarire quanto effettivamente accaduto e se, soprattutto, si sarebbe potuto evitare un epilogo tanto tragico alla luce anche del primo accesso effettuato presso il nosocomio.

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