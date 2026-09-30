A Mercogliano

Avellino, ha un malore in casa: donna muore al nono mese di gravidanza

Il bambino sarebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre

30 Set 2026 - 14:29
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A Mercogliano, in provincia di Avellino, una donna di 32 anni, al nono mese di gravidanza, è morta, insieme al bambino che portava in grembo, dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Il bambino sarebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre. La giovane, di professione infermiera, si è sentita male nella tarda serata di martedì. Il suo compagno ha allertato i soccorsi ma quando i sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, sono arrivati nell'abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Sotto shock la comunità di Forino (Avellino) di cui la donna era originaria.

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