Castellamare di Stabia, disoccupato si improvvisa spazzino: "Amo troppo la mia città"

Vedere la sua città nel degrado è sempre stato inaccettabile per Andrea, ma gli impegni lavorativi non gli lasciavano molto tempo per occuparsene in prima persona, fino a quando è rimasto disoccupato. "E' dal 2010 che insieme anche a due colleghi pulisco le spiagge e le strade - ha raccontato a Tgcom24 - poi sono stato lasciato a casa questa è diventata per me come una nuova occupazione, anche se nessuno mi paga".



Dal monumento ai caduti, ridipinto e liberato dalle erbacce, al giro dei cestini dell'immondizia, svuotati e ripuliti. Andrea non si dà per vinto e continua giorno dopo giorno la sua lotta contro chi trascura le bellezze di Castellamare. "Le ammininistrazioni comunali fanno sempre tante promesse ma poi lasciano sempre tutto come prima. Ho anche avuto delle discussioni in questi anni con alcuni politici locali, ma sono sempre andato avanti" continua Andrea.



Così Andrea trascorrerà anche quest'estate sul lungomare della sua città, bersagliato dai rifiuti di turisti e cittadini. "La gente è maleducata e incivile. Raccolgo di tutto sulle spiagge. Troppe persone mancano di rispetto a questa città, prima di tutto coloro che qui ci sono nati".



E' stata anche fondata una pagina Facebook, Arenile Stabiese pulito, in cui viene denunciato il degrado di alcuni luoghi e punti di Castellamare. Tanti i complimenti ricevuti da Andrea, ma per le strade della città rimane ancora l'unico con la scopa in mano: "La gente si congratula con me, mi ringrazia e mi appoggia, ma solo dietro la tastiera. Avrei tanto bisogno che qualcuno mi affiancasse davvero, motivato come me solo dall'amore incondizionato per questa splendida città".