Cronaca
LE MINACCE ALLE VITTIME: "SIAMO SEMPRE QUELLI DI UN TEMPO"

Cassazione rigetta il ricorso della difesa, la figlia di Totò Riina andrà in carcere

Maria Concetta, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata di estorsione aggravata dalla procura di Firenze. Coinvolto nell'indagine anche il marito, già detenuto per truffa

16 Ott 2025 - 22:19
© ansa

© ansa

Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, andrà in carcere. La Cassazione ha rigettato il ricorso del suo avvocato, Francesco Olivieri. La donna, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata di estorsione aggravata dalla procura di Firenze: avrebbe minacciato due imprenditori in Toscana chiedendo loro denaro. L'indagine coinvolge anche il marito della Riina che è già detenuto per una truffa.

Il ricorso e la decisione della Cassazione

 Il gip rigettò la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm, ma la Dda di Firenze fece ricorso ottenendo l'arresto dal tribunale del Riesame. Contro la decisione dei giudici, però, il legale della donna presentò impugnazione in Cassazione. Giovedì il rigetto del ricorso che rende esecutiva la misura.

Le minacce a due imprenditori

 "Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano", avrebbe detto con velata minaccia la figlia maggiore di Riina a un industriale di Siena a cui sarebbe riuscito a portare via una cesta di generi alimentari di 45 chili del valore di 350 euro e 1.000 euro. Invece, non sarebbero andate a buon fine le richieste a un imprenditore del Pisano.

