"Mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l'hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte. L'Antimafia è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori". Lo afferma Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò, intervistato da Lo Sperone Podcast. Il figlio del padrino di Corleone, che ha scontato una condanna a 8 anni per associazione mafiosa e ora è tornato nel paese di origine della famiglia, non è nuovo a simili uscite. Già in un libro aveva definito il padre "un uomo serio e onesto". Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia: "Non offenda la nostra terra".