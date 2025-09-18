Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"uomo serio e onesto"

Il figlio di Totò Riina: "Mio padre non ordinò l'omicidio di Falcone" | Presidente Antimafia Sicilia: "Non offenda la nostra terra"

Antonello Cracolici: "Non sentivamo il bisogno di ascoltare le opinioni del figlio di Totò Riina"

18 Set 2025 - 22:47
© ansa

© ansa

"Mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l'hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte. L'Antimafia è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori". Lo afferma Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò, intervistato da Lo Sperone Podcast. Il figlio del padrino di Corleone, che ha scontato una condanna a 8 anni per associazione mafiosa e ora è tornato nel paese di origine della famiglia, non è nuovo a simili uscite. Già in un libro aveva definito il padre "un uomo serio e onesto". Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia: "Non offenda la nostra terra".

Leggi anche

Mafia, la Cassazione annulla con rinvio la proroga del 41bis al figlio di Totò Riina

Firenze, la figlia di Totò Riina indagata per estorsione: il Riesame dispone l'arresto | Alle vittime: "Siamo sempre quelli di un tempo"

"Non l'ho mai visto compiere un atto di violenza o tornare a casa con una pistola in mano e sporco di sangue - ha detto Giuseppe Salvatore Riina - è stato arrestato perché dava fastidio, così come a un certo punto hanno dato fastidio Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, perché erano malati e non servivano più in quello stato a quelli che detenevano veramente il denaro della mafia". 

Ti potrebbe interessare

toto riina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema