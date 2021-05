Cassazione: "Dare del 'frocio' è sempre diffamazione"

Per la "stragrande maggioranza degli italiani" riferirsi a qualcuno definendolo "frocio" equivale a una diffamazione. Inoltre, non si può sostenere che la "coscienza sociale" è cambiata e accetta di buon grado questo epiteto come se non avesse alcun "carattere ingiurioso". Questo il parere della Cassazione, che ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di un imputato transessuale processato dalla Corte di Appello di Milano.