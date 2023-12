La Cassazione conferma: "Il clan Casamonica è associazione mafiosa"

Il clan Casamonica è un'associazione mafiosa.

A ribadirlo sono i giudici della Cassazione che, con una sentenza del 24 novembre, hanno confermato l'impianto accusatorio della Dda di Roma in un'inchiesta che, nel 2020, portò a decine di arresti. Per 13 esponenti del gruppo criminale sono anche già arrivate le richieste di condanna da parte del pm Edoardo De Santis: 113 anni di carcere totali. La Suprema Corte ha confermato l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per quattro esponenti del clan che opera nell'area est della Capitale, come affermato già dalle sentenze di primo e secondo grado dopo il processo con rito abbreviato.