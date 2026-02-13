il post su facebook

Cassano allo Ionio, esonda il fiume Crati: il sindaco invita all'evacuazione 500 persone

Il livello dell'acqua sopra la soglia critica. Nel pomeriggio la piena e l'allarme

13 Feb 2026 - 20:25
© Ansa

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe (circa 500 persone) che "in via precauzionale e urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare e allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione". Per le emergenze e gli aggiornamenti, i cittadini sono invitati a contattare la pagina del Comune. La decisione fa seguito all'esondazione, in due punti, del fiume Crati le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona. 

