Cassano allo Ionio, esonda il fiume Crati: il sindaco invita all'evacuazione 500 persone

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe (circa 500 persone) che "in via precauzionale e urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare e allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione". Per le emergenze e gli aggiornamenti, i cittadini sono invitati a contattare la pagina del Comune. La decisione fa seguito all'esondazione, in due punti, del fiume Crati le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona.