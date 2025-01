Caso Visibilia, Santanchè a processo per falso in bilancio | La difesa: "Decisione che lascia l'amaro in bocca"

Il gup ha accolto la richiesta dei pm Luigi Luzi e Marina Gravina e disposto il rinvio a giudizio per la senatrice di FdI e per altri 16 imputati (tra cui l'attuale compagno di Santanchè, Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, e l'ex Canio Giovanni Mazzaro) accusati di false comunicazioni sociali. Per tutti il processo prenderà il via il 20 marzo prossimo davanti al Tribunale di Milano. Il gup ha dichiarato prescritte le imputazioni per gli anni dal 2016 al 2018 dichiarando in questo caso il non doversi procedere tra gli altri anche per il ministro.