Caso Vannacci, l'ex Miss Italia Denny Mendez: “Io sono italiana, lui un razzista”

Anche Denny Mendez si scaglia contro il generale Vannacci. La vincitrice dell'edizione 1996 di Miss Italia fu travolta delle polemiche quando fu incoronata dal concorso di bellezza per via del colore della sua pelle e, oggi, attacca il militare, autore del libro "Il mondo al contrario" che ha suscitato accuse di razzismo e discriminazioni da più parti.

Leggi Anche Il generale Roberto Vannacci chiede di essere ascoltato dal ministro Crosetto

In particolare, a Denny Mendenz non sono piaciute le parole utilizzate da Vannacci per descrivere la campionessa della nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu: "Lei è italiana di cittadinanza - scrive nel suo volume autoprodotto -, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità".

Frasi criticate duramente da Denny Mendez e commentate così durante la puntata di "Dritto e Rovescio" andata in onda giovedì 7 settembre: "Io ho vinto il titolo di Miss Italia, e sono stata chiamata a rappresentare l'Italia - ha esordito -. Mi dissocio totalmente dalle parole del generale Vannacci, il suo mi sembra un atteggiamento populista e razzista. Io sono italiana perché vivo l'italianità, credo che questo libro gli porterà una popolarità inaspettata, ma è un libro che sicuramente non farò leggere a mia figlia. Questo senso di disprezzo delle minoranze lo trovo completamente fuori luogo".