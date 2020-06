Caso Thyssen, Bonafede riceverà l'ambasciatore tedesco

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riceverà martedì l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. Al centro dell'incontro il caso Thyssen dopo la notizia che i manager tedeschi Harold Espenhahn e Gerald Priegnitz hanno ottenuto la semilibertà in Germania prima ancora di entrare in carcere. I due erano stati condannati in Italia per il rogo nella fabbrica torinese nel 2007 in cui morirono 7 operai.