Mancano dodici giorni all'ultimo giudizio in merito alla scomparsa di Roberta Ragusa avvenuta a San Giuliano (Pisa) nel gennaio del 2012 e si continua a formulare ipotesi di ogni tipo per cercare di capire che fine abbia fatto la madre di Daniele e Alessia. Proprio i figli, ospiti a "Quarto Grado", difendono il padre Antonio Logli, principale sospettato nella vicenda: Marika, una cugina di Roberta Ragusa, punta infatti il dito contro l'uomo affermando come Roberta fosse "una ragazza d'altri tempi, dai principi sanissimi, non sarebbe mai scappata lasciando i figli. Le sue bugie - aggiunge poi - mi hanno fatto male".



In studio, dopo aver ascoltato queste parole, Alessia - visibilmente emozionata di fronte ad alcuni video passati che non ricordava - concorda sul fatto che la madre non si sarebbe mai allontanata abbandonandoli. "Mamma era dolce, premurosa, sempre attenta." Daniele, al contrario, è piuttosto piccato nei confronti dei parenti, i quali di fronte alla richiesta se eventualmente qualcuno si fosse voluto prendere a carico i due ragazzi nel caso in cui per il padre le cose non fossero andate bene si sarebbero tutti rifiutati. "Non voglio mettere in discussione i loro sentimenti nei confronti di mia madre ma, se escludiamo qualche telefonata in occasioni particolari, con loro non c'erano rapporti".