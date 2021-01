Caso Regeni, chiesto il processo per 4 agenti dei servizi segreti egiziani

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Per Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif le accuse sono sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Il ricercatore italiano è morto in Egitto nel febbraio 2016.