Alessia Pifferi trasferita a Vigevano: la 38enne condannata per l’omicidio della figlia di 18 mesi lascia il carcere di San Vittore

Alessia Pifferi è stata trasferita nel carcere di Vigevano, in provincia di Pavia. Il 6 luglio ha lasciato la struttura penitenziaria di San Vittore a Milano dove era detenuta da due anni. La 38enne, arrestata a luglio 2022, a maggio è stata condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di appena 18 mesi. La piccola era stata abbandonata a casa da sola per 6 giorni ed era morta di stenti. Nel corso del processo davanti alla Corte di Assise di Milano, la donna era stata sottoposta a una perizia psichiatrica, che l'aveva ritenuta capace di intendere e volere.