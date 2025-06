Caso Pierina, nuovo rinvio per Dassilva: si decide il 7 luglio se andrà a processo

Si deciderà il 7 luglio se Louis Dassilva dovrà essere processato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 al rientro da un incontro al tempio dei testimoni di Geova, a Rimini. Il gup ha sciolto la riserva su alcune eccezioni preliminari presentate dalla difesa di Dassilva, in carcere da quasi un anno e per il quale la carcerazione preventiva scadrà il 15 luglio. Se per quella data non ci sarà il rinvio a giudizio con fissazione di udienza davanti alla Corte d'Assise, il senegalese, operaio di 35 anni, sarà scarcerato e andrà a processo a piede libero.