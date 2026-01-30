Caso Omerovic, poliziotto a processo con l'accusa di tortura

Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento legato alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. Il giudice ha condannato, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, ad un anno e 4 mesi l'agente Alessandro Sicuranza, accusato di falso, mentre, sempre per la stessa accusa, è stata assolta Maria Rosa Natale. Per Pellegrini, all'epoca dei fatti in servizio nel distretto Primavalle, il processo è stato fissato al 2 novembre. Nel procedimento il ministero dell'Interno compare come responsabile civile.