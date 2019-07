Caso Emanuela Orlandi, il Vaticano smentisce: "Nessun giallo"

"Verranno fatti degli accertamenti documentali per capire se nella ristrutturazione negli Anni Sessanta, come è probabile, alcuni resti siano stati traslati in qualche ossario comune. Ma il dato è che Emanuela lì non c'era", dichiara Tornielli.



"L'apertura delle tombe è vicinanza, non ammissione" - La decisione di aprire entrambe le tombe "ha rappresentato un segno di particolare attenzione e di vicinanza umana e cristiana agli Orlandi", sottolinea Tornielli. "Non certo, come è stato detto, un'ammissione da parte vaticana di un possibile coinvolgimento nell'occultamento di un cadavere". A parlare di "ammissioni" di possibili responsabilità interne al Vaticano era stato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, parlando con i giornalisti all'uscita dal Camposanto Teutonico.