Caso Cucchi, il supertestimone a Quarto Grado: "Non è stato facile"

La puntata di "Quarto Grando", in onda su Rete 4 venerdì 24 maggio, è tornata sul caso Stefano Cucchi, il giovane geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 e morto una settimana dopo in ospedale. In esclusiva nello studio di Gianluigi Nuzzi è intervenuto il supertestimone Riccardo Casamassima, che il 15 maggio 2018 aveva confermato in tribunale il pestaggio ai danni di Stefano Cucchi.



"Non ho seguito il processo dall'inizio - spiega Casamassima - Poi ho visto il filmato della mamma che commentava le assoluzioni e ho avuto la certezza che quanto avevamo appreso, lo scaricare la responsabilità, si era concretizzato". E prosegue: "Non è stato facile fare questa scelta. Ci sono state delle combinazioni che hanno contribuito, come avere a capo della procura di Roma il dottor Pignatone".