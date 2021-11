Caso Ciro Grillo, in esclusiva a "Controcorrente" il video della serata in discoteca

È un filmato di 30 secondi quello mostrato in esclusiva a "Controcorrente". Ripresi nella discoteca di Porto Cervo, nell'estate del 2019, ci sono Ciro Grillo e Silvia, la giovane che ha accusato di stupro il figlio minore del Garante del M5s e altri tre amici del ragazzo: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Nel video Ciro e Silvia sono seduti vicini al tavolo di uno dei privé del locale notturno e non è chiaro, dal filmato, se si scambino delle effusioni.

Durante il blocco dedicato al caso sono state mandate in onda diverse testimonianze tra cui quella dell'amica di Silvia che racconta proprio della nottata in discoteca. "Durante la serata abbiamo ballato con tutti - spiega - ricordo di aver visto, a un certo punto, Ciro e Silvia baciarsi su un divanetto. La cosa è durata pochi secondi poi i due si sono staccati - continua la giovane - non ricordo cosa hanno fatto, ma confermo che sono rimasti a parlare tra loro", conclude.

Intanto, lo scorso 5 novembre è stata rinviata al 26 dello stesso mese l'udienza preliminare che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Ciro Grillo e i suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo nei confronti della 19enne italo-norvegese.