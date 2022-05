Caso camici, prosciolto il presidente della Lombardia Fontana: "Il fatto non sussiste"

Il giudice, prosciogliendo tutti e 5 gli imputati con il "non luogo a procedere" (motivazioni tra 15 giorni), ha deciso che non è necessario un processo nemmeno per lo stesso Dini, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, centrale acquisti regionale, e per Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione.

Secondo l'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Paolo Filippini e Carlo Scalas, in base al contratto del 16 aprile 2020 Dama, che detiene il marchio Paul&Shark, avrebbe dovuto fornire 75mila camici e altri 7mila set di dpi per un importo di 513mila euro. Quando emerse il conflitto di interessi (la moglie di Fontana, Roberta Dini, aveva il 10% di Dama), gli indagati, per i pm, avrebbero tentato "di simulare l'esistenza" dall'inizio "di un contratto di

donazione" per lo meno per i 50mila camici già consegnati e la restante parte, però, 25mila 'pezzi', non arrivo' più ad Aria. Da qui l'accusa di frode in pubbliche forniture. Accusa che oggi è stata cancellata dalla decisione del gup.

Nessun illecito né penale né civilistico, hanno sempre sostenuto i difensori del governatore, Jacopo Pensa e Federico Papa, bensì una fornitura che si è trasformata in donazione e che ha consentito alla Regione "di risparmiare 513 mila euro". Non c'è mai stata, spiegava la difesa, "alcuna gara, ma una offerta d'urgenza accettata come una fornitura a pagamento" di dispositivi che poi "si è deciso di donare".

Per l'accusa, invece, il governatore, "previo accordo con Dini" decise di "pagare, a titolo personale, in favore di Dama il prezzo" dei camici, con il tentativo di effettuare un bonifico di 250 mila euro per il cognato da un conto svizzero. E per i restanti 25mila camici, secondo i pm, si intervenne su Bongiovanni "affinché rinunciasse alle residue prestazioni" per contenere il "danno economico" di Dama. Ipotesi tutte cadute oggi. Su quel conto svizzero i pm aprirono anche un'inchiesta

autonoma per falso nella voluntary disclosure e autoriciclaggio archiviata a febbraio, così come fu archiviata in passato un'altra indagine per abuso d'ufficio su Fontana per la nomina di un suo ex collega di studio legale.

I legali del governatore lombardo: "E' commosso, anche noi molto contenti"

- "Abbiamo sentito il presidente Fontana ed era molto commosso" per la decisione del gup Chiara Valori di non rinviare a giudizio ne' lui ne' gli altri imputati per il caso camici. Lo hanno detto i difensori del governatore lombardo, Jacopo Pensa e Federico Papa, al termine dell'udienza preliminare.