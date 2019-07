Caso Bellomo, l'ex giudice torna libero ma è sospeso per un anno

Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio di Stato ai domiciliari per maltrattamenti su quattro donne ed estorsione a una ex corsista, torna libero anche se non potrà insegnare per un anno. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, in parziale accoglimento dell'istanza della difesa, riqualificando i reati. Le donne maltrattate sono 3 ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura.