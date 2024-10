Banche dati, indagati Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe | Il procuratore di Milano: "Dossieraggio soprattutto nel mondo economico"

Ci sarebbero anche Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe tra gli indagati legati all'organizzazione che avrebbe prelevato migliaia di informazioni dalle banche dati strategiche nazionali. E' quanto risulterebbe in base alle indagini della Direzione distrettuale Antimafia di Milano e della Direzione nazionale Antimafia, che ha portato a sei misure cautelari. Dell'organizzazione stessa farebbero parte hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell'ordine e nell'inchiesta sono coinvolti anche ex dipendenti di un'altra società di investigazione, la Skp di Milano. Tra gli altri, ai domiciliari è finito anche l'ex "superpoliziotto" Carmine Gallo. Il procuratore di Milano: dossieraggio soprattutto nel mondo economico.