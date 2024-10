Hacker arrestato conosceva le password di pm e utenti del ministero della Giustizia

I magistrati del pool cybercrime di Napoli non escludono connessioni tra l'hacker ed eventuali committenti. E tra gli indizi a sostegno di questa tesi c'è, tra l'altro, il wallet trovato in suo possesso con diversi milioni in criptovaluta (già sequestrato). La procura di Napoli ha annunciato che è in corso la separazione degli atti per la loro trasmissione agli uffici inquirenti competenti in relazione alla violazione delle mail dei magistrati che appartengono a diverse procure italiane. I pm partenopei si sono poi detti contrari con l'attenuazione della misura cautelare del carcere con i domiciliari.