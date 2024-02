Caso Pandoro, Chiara Ferragni ricorre al Tar contro la multa dell'Antitrust

Contestata la sanzione per una presunta pubblicità ingannevole

Il ricorso non contiene alcuna richiesta cautelare di sospensione. Dopo il deposito, quindi, sarà individuata l'udienza nella quale sarà discusso e deciso direttamente nel merito con la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso, la rideterminazione della sanzione stessa. A ricorrere al Tar la società TBS Crew Srl e il suo presidente del Cda, Chiara Ferragni, che contestano la sanzione dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro "Pink Christmas".