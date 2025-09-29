Logo Tgcom24
Dopo l'accusa di corruzione in atti giudiziari per il caso di Garlasco

Casinò di Campione d'Italia, l'ex procuratore di Pavia Venditti si dimetterà da presidente

29 Set 2025 - 19:35
© Ansa

© Ansa

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di avere preso dei soldi per scagionare Andrea Sempio, nell'ambito del caso Garlasco, e per questo motivo indagato per corruzione in atti giudiziari, rassegnerà le dimissioni da presidente e membro del Consiglio d'amministrazione del Casinò di Campione d'Italia. Lo rende noto la stessa casa da gioco, "informalmente informata" delle intenzioni del magistrato oggi in pensione, che evidenzia "la totale estraneità della Casa da Gioco" dalle accuse mosse a Venditti, il cui mandato fino ad oggi "è stato assolto con grande professionalità e competenza".

