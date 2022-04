Casi di epatite tra i bambini, il dott. Maggiore a Tgcom24: "Molta attenzione ma niente panico"

Leggi Anche Prato, grave bimbo di 3 anni per sospetta epatite acuta sconosciuta

"Il bimbo ricoverato qui al bambino Gesù ha un'epatite severa che merita una sorveglianza accurata, potrebbero servire terapie più importanti - ha precisato Giuseppe Maggiore - fino all'eventualità (10% dei casi in Inghilterra) che si arrivi al trapianto, cosa che in Inghilterra si è resa necessaria nel 10% dei casi". Qualcuno, soprattutto sul Web, ha ipotizzato una correlazione con i vaccini anti Covid. Per Maggiore questa eventualità è totalmente da escludere.