Prato, grave bimbo di 3 anni per sospetta epatite acuta sconosciuta

A Prato un bambino di 3 anni sarebbe stato colpito da una forma di epatite acuta pediatrica.

Si tratta di una patologia molto aggressiva e di origine sconosciuta che colpisce i bambini sotto i dieci anni, e per la quale si sono verificati diversi casi in Europa. Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma e per lui non si esclude la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.