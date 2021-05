Cashback, verifiche anti-furbetti: le mini-transazioni abusive verranno stornate

Sono partite le prime verifiche "anti-furbetti" del cashback . Un messaggio avvisa gli utenti di controlli su "transazioni anomale" , che sono "ricorrenti", di "importo irrisorio" ed effettuate in "numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno". Queste mini-transazioni non si possono considerare "acquisti" ma operazioni "abusive". Quindi saranno stornate, a meno che non si sappia dimostrare l'oggetto effettivo dell'acquisto.

Nelle scorse settimane il governo, anche in risposta a recenti interrogazioni parlamentare, aveva fatto sapere che il monitoraggio sul cashback, il programma per incentivare i pagamenti elettronici attraverso un rimborso del 10% ogni semestre fino a 150 euro, era costante e che gli esiti sarebbero stati utili anche per "proporre eventuali modifiche".

Intanto, in vista della chiusura del primo semestre del programma, si parte con i controlli per eliminare operazioni anomale riscontrate dall'entrata a regime del programma che, alla fine dei sei mesi, prevede anche un super cashback da 1.500 euro per i primi 100mila cittadini che utilizzano di più carte, bancomat o app per i pagamenti.

E sul web già circolano i messaggi che gli utenti si sono visti recapitare con l'avviso dello storno delle operazioni e la possibilità di giustificare uno per uno, con apposito modulo, i pagamenti anomali. Vengono messi a disposizione sette giorni di tempo per dimostrare che si tratta di un errore.

Si tratta, insomma, di operazioni mirate a eliminare le transazioni che non corrispondono a un acquisto effettivo di un bene o di un servizio, con la strisciata della carta anche di pochi centesimi fatta esclusivamente per aumentare il numero dei pagamenti e accedere al super premio da 1.500 euro. Senza giustificazione che dimostri che si è trattato di veri e propri acquisti queste voci saranno infatti del tutto eliminate sia dal calcolo del rimborso sia dalla classifica del super cashback.