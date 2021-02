Cashback, i bug che permetterebbero di aggirare il sistema 

I fondi sui rimborsi previsti dal cashback potrebbero non bastare. Ma a peggiorare la situazione ci sarebbe un possibile malfunzionamento del sistema che permetterebbe di aggirarlo e di ricevere i rimborsi senza aver effettuato nessun acquisto. A "Striscia la Notizia", Stefania Petyx ha provato a indagare sulla questione e ha scoperto che ci sarebbero delle modalità per "fregare" il sistema.

Il reso potrebbe essere un modo. Un complice del tg satirico mostra come, a seguito di un acquisto e successivamente di un reso del bene comprato, sulla sua app sarebbe stato accreditato lo stesso il rimborso previsto dal cashback. L'operazione sarebbe stata fatta più volte dal programma di Canale 5, in un negozio di abbigliamento, in un grande magazzino e anche al supermercato e ogni volta il cashback sarebbe stato accredito.

Un altro modo potrebbe essere il trasferimento di denaro attraverso una ricarica postepay, da una carta di credito. Anche in questo caso, senza nessun acquisto e solo grazie a un passaggio di soldi da una carta all'altra, il complice di "Striscia" avrebbe ricevuto un rimborso di cui non aveva diritto.