Casette di vetro sulle Dolomiti, le "Starlight room" da 700 euro a notte

L'inviato di "Mattino Cinque News” mostra il loro interno in diretta

Dormire a oltre duemila metri di altezza, con vista direttamente sulle Dolomiti. È l'idea di chi ha creato le "Starlight room", casette di vetro da 700 euro a notte per coppia (comprensivi anche del trasposto dal rifugio e della cena), che si trovano sul passo Falzarego, situato in provincia di Belluno, a pochi chilometri a sud del confine con il Trentino-Alto Adige.

Leggi Anche Avventure tra neve e ghiaccio? In Trentino proposte sorprendenti

"Sono stanze richiestissime, soprattutto per proposte di matrimonio e fidanzamento", racconta il proprietario Raniero Campigotto, specificando che - volendo, con un telecomando - il cliente può anche "ruotarle di 360 gradi in otto minuti" per cambiare la visuale.

"Ci sono state persone che hanno avuto qualcosa da ridire nei confronti di queste stanze, dicevano che erano impattanti e poco ecologiche", continua l'uomo, respingendo fermamente questo tipo di critiche. "Sono l'emblema della sostenibilità: sono alimentate da pannelli fotovoltaici, non hanno scarichi e non sono ancorate al suolo. Inoltre, oltre che ecosostenibili, sono anche inclusive: sono state create da artigiani del posto per ospitare anche i diversamente abili".