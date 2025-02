Caserta, telefona a una ragazza: fidanzato organizza raid punitivo a colpi di pistola

Fa uno squillo a una ragazza e il fidanzato, insieme a un altro amico, lo punisce sparando contro di lui e un gruppo di ragazzi in strada. L'intimidazione era scattata il 6 gennaio a Lusciano (Caserta) e ora i carabinieri, al termine delle indagini della Procura di Napoli Nord e di quella del tribunale per i minorenni, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere per i due aggressori, di 20 e 16 anni.