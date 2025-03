È scattata alle prime luci dell'alba, a Castel Volturno in provincia di Caserta, una vasta operazione, per l'esecuzione di decreti di fermo emessi nei confronti di 11 persone, tutte di etnia rom, componenti di una gang specializzata nel furti in appartamento anche in altre regioni italiane. L'operazione ha richiesto l'impiego di oltre 200 unità della polizia. La banda in passato ha colpito anche in abitazioni di lusso in Veneto e in Calabria.