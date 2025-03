Caserta, la banda dell'Audi nera colpisce ancora: sradicano bancomat e fuggono speronando un'auto della polizia

Paura nel centro di Caserta che è stato teatro di un colpo spettacolare e pericoloso. Un gruppo di malviventi ha sradicato un bancomat da una banca, provocando danni ingenti e seminando il panico. Il colpo, organizzato nei minimi dettagli, è stato portato a termine dalla cosiddetta banda dell’Audi nera, già nota alle forze dell’ordine per altri episodi simili nella zona. Il pronto intervento di una volante della Polizia di Stato ha dato il via a un inseguimento mozzafiato per le strade della città. La corsa si è conclusa con un violento incidente che, per fortuna, non ha avuto conseguenze tragiche. I criminali, tuttavia, sono riusciti a fuggire grazie all’intervento di un’auto di supporto, pronta a recuperarli e a svanire nel nulla.