Caserta, investito e ucciso mentre passeggiava con il figlio: fermato il pirata della strada

Un 34enne è stato investito e ucciso da un pirata della strada a bordo di un Suv. Il conducente, scappato senza prestare soccorso dopo l'incidente, è stato poi fermato dai carabinieri. La vittima, Giorgio Galiero , stava passaggiando con il figlio di 6 anni, rimasto illeso. E' accaduto in località Pinetamare a Castel Volturno , nel Casertano. L'automobile, con targa polacca, avrebbe sbandato per l'alta velocità. I soccorsi sono stati immediati.

Secondo i carabinieri, il bambino era più distante dal padre: in questo modo si è salvato evitando l'impatto con il Suv. Sotto shock, si è poi rifugiato in casa. L'investitore, un ucraino di 37enne, Girniak M., dovrà ora rispondere dell'accusa di omicidio stradale aggravato per l'omissione dei soccorsi.



L'uomo è stato fermato dai carabinieri nella notte e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge. Il 37enne ha superato ad alta velocità due automobili per poi investire Galiero che stava attraversando.