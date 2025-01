Caserta, fuga di ammoniaca in un'azienda: morto lavoratore diciannovenne

Incidente mortale sul lavoro in un'azienda di Gricignano d'Aversa, nel Casertano: a perdere la vita un operaio di 19 anni. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti a seguito di una fuga di ammoniaca da uno dei serbatoi. Il giovane, Patrizio Spasiano, residente a Napoli, era riverso senza vita su un'impalcatura dentro la struttura. Con lui c'erano altri tre operai che sono riusciti a uscire in tempo e salvarsi. Stavano lavorando per una ditta esterna che si occupa di manutenzione. Sul posto è intervenuto il Nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco.