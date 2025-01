Un uomo di 56 anni è caduto da sei metri d'altezza mentre lavorava nella ditta di cui era titolare ed è morto a Clusone (Bergamo). L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 11 in un’azienda di via Albricci: il 56enne sarebbe caduto mentre stava utilizzando le benne di un muletto per raggiungere una parte di muro da pulire.