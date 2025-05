Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa nel Casertano, salva

Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo. In casa non c'erano i genitori, ma i familiari cui la piccola era stata affidata. La bimba è stata portata d'urgenza all'ospedale civile di Caserta per poi essere trasferita all'ospedale Santobono di Napoli. Non sarebbe comunque in pericolo di vita avendo riportato una frattura a una gamba e alcune contusioni. Sulla vicenda indaga la polizia.