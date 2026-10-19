Caserta, 13enne accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale: è grave

Dalle prime indagini realizzate dai militari è emerso che la vittima avrebbe prima discusso per motivi banali con un altro minore poi, poco dopo, in soccorso di quest'ultimo sono intervenuti i due maggiorenni che hanno aggredito violentemente il 13enne accoltellandolo più volte al torace. Le condizioni del ragazzo hanno reso necessario il trasferimento in ospedale, ma dopo un primo accesso al pronto soccorso di Frattamaggiore, il minorenne è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto testimonianze e analizzato immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, identificando i due aggressori, che sono stati fermati e trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.