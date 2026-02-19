Abitare sull’acqua, la nuova frontiera sono le case galleggianti
L’inviata di “Realpolitik” è andata a Gallipoli a visitare un'houseboat
© Da video
Nella puntata di mercoledì 18 febbraio, "Realpolitik" continua a esplorare il tema dell’abitare e dedica un servizio a una tendenza che sta attirando sempre più curiosi: le case galleggianti, una soluzione abitativa che unisce design, mobilità e contatto diretto con il mare.
Per raccontare questa nuova realtà, l’inviata della trasmissione di Rete 4 si è recata a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove ha visitato un’houseboat ormeggiata lungo la costa.
"È un modo completamente diverso di vivere il mare", spiega l’imprenditore Massimo Adamo, che accompagna la giornalista all’interno della struttura. "Qui puoi scegliere se restare fermo oppure spostarti in luoghi particolari", aggiunge, mostrando gli ambienti dell’imbarcazione: quattro camere, quattro bagni e spazi pensati per garantire comfort e funzionalità, proprio come in un’abitazione tradizionale.
Adamo sottolinea che, sebbene l’houseboat sia stata progettata soprattutto per soggiorni brevi, potrebbe diventare anche una soluzione più stabile per chi desidera un’esperienza abitativa fuori dagli schemi. "Il mercato immobiliare sta crescendo in modo significativo", osserva. "Una casa galleggiante può rappresentare un’opportunità per chi vuole investire e, allo stesso tempo, risparmiare qualcosa rispetto alle abitazioni classiche".