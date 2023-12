Casalpusterlengo (Lodi), maxirissa tra 50 giovani in centro

A Casalpusterlengo, in provincia a Lodi, una maxirissa è scoppiata in centro coinvolgendo una cinquantina di giovani tra i 16 e i 20 anni.

La colluttazione, ieri notte, si è scatenata dopo che un gruppo di ragazzi ha tentato di rubare un telefonino a un giovane. Per i disordini si è bloccato anche il traffico automobilistico. All'arrivo delle forze dell'ordine i giovani, in gran parte stranieri, si erano dileguati. A terra sono rimasti un sedicenne e un diciottenne portati in Pronto soccorso.