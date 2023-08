Treviso, sfrecciava su un'auto di lusso ma viveva in una casa popolare e percepiva il Reddito di cittadinanza

Viveva in una casa popolare di Treviso e percepiva il reddito di cittadinanza, ma sfrecciava su una fiammante Bmw M3 Coupé.

E' quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle. L'intestataria dell'immobile (con un canone d'affitto inferiore ai 100 euro al mese) è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avendo presentato una dichiarazione sostitutiva unica nella quale non era indicata la proprietà, da parte del convivente, dell'autovettura di pregio.