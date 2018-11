Casa Casteldaccia, il proprietario: "Un' alluvione 10 anni fa, Giuseppe sapeva"

Era il 2008, il fiume Milicia allora come oggi distrusse ogni cosa della villetta di Casteldaccia: mobili, giardino, tutto. Allora non ci fu nessuna vittima, ma il proprietario, Antonino Pace, decise di andare a vivere in città e abbandonare quella casa abusiva, costruita con le sue stesse mani. "Tutti siamo abusivi in contrada - spiega a la Repubblica - avevo chiesto la licenza edilizia nel 2002 al Comune ma non mi hanno risposto e ho iniziato a costruire lo stesso". Poi la decisione di dare in prestito a Giuseppe Giodano, in amicizia, l'abitazione: "Sapeva che era a rischio, gli avevo detto di andare solo in estate".