Cartelli sui sentieri solo in tedesco, è polemica in Alto Adige

In Alto Adige è polemica per la scelta di installare cartelli dei sentieri scritto solo in tedesco. Per Marco Galateo, esponente di Fratelli d'italia e vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, si tratta di "una scelta sbagliata, contro legge e buon senso", e garandisce: "Ne parlerò con il presidente Kompatscher". Un intervento che arriva dopo che il presidente del Cai altoatesino, Carlo Zanella, e il consigliere comunale di FdI Tritan Myftiu, hanno documentato la presenza di segnaletica solo in tedesco in diverse zone montane.