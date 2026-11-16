Caro pane: prezzi anche oltre i 5 euro al chilo, Padova la città più cara

Nel confronto omogeneo su nove città, il prezzo medio scende da 4,18 a 4,05 euro al chilo (-3,2% sul 2023), ma "in più della metà dei casi - sottolinea l'associazione - i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa". In testa alla classifica dei listini più salati si piazza Padova, con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita a ruota da Bologna a 5,12 euro. Sopra i 4,50 euro anche Genova e Milano (che nel 2023 era la più cara), mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. All'estremo opposto ci sono Firenze (3,11 euro) e Napoli (3,23 euro): "Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più" rileva Altroconsumo.