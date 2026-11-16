Caro pane: prezzi anche oltre i 5 euro al chilo, Padova la città più cara

Comprare un chilo di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro nelle dieci città italiane monitorate da Altroconsumo, con un rincaro complessivo di circa il 32% rispetto al 2017, quando si fermava a 3,15 euro. Un mercato a due velocità e con forti divari territoriali quello fotografato dall'indagine dell'associazione, condotta nell'ottobre 2026 su 933 prezzi rilevati in 161 punti vendita tra grande distribuzione e panetterie tradizionali.
Caro pane: Padova la città più salata
Nel confronto omogeneo su nove città, il prezzo medio scende da 4,18 a 4,05 euro al chilo (-3,2% sul 2023), ma "in più della metà dei casi - sottolinea l'associazione - i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa". In testa alla classifica dei listini più salati si piazza Padova, con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita a ruota da Bologna a 5,12 euro. Sopra i 4,50 euro anche Genova e Milano (che nel 2023 era la più cara), mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. All'estremo opposto ci sono Firenze (3,11 euro) e Napoli (3,23 euro): "Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più" rileva Altroconsumo.
Il confronto con il 2023
Nel confronto triennale (escludendo Bologna, rilevata per la prima volta nel 2026), "in cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa": i rincari maggiori si registrano a Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%), mentre calano nettamente Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%).
E con il 2017
Allargando lo sguardo al 2017, i prezzi risultano in crescita ovunque, dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo.
Differenze tra punti vendita
Guardando al punto vendita, al supermercato, secondo l'indagine di Altroconsumo, si spendono in media 3,61 euro al chilo contro i 4,70 delle panetterie: "In pratica, in panetteria si spende il 28% in più rispetto al supermercato", spiega Altroconsumo, con punte del +74% a Torino e l'unica eccezione di Bari, dove i forni risultano più convenienti. Infine, pesa la tipologia: il pane integrale è il più caro con 5,13 euro al chilo, "circa un quarto in più rispetto al grano tenero", seguito dai panini di piccolo formato.
Secondo Altroconsumo, "se da un lato c'è stata una leggera frenata della corsa del prezzo del pane rispetto agli aumenti degli anni precedenti, a cui può aver contribuito anche la riduzione, almeno in una parte del periodo, dei prezzi del frumento e di alcuni costi energetici, dall'altro le differenze di costo possono dipendere anche dalle scelte commerciali dei negozi. In particolare, è possibile che alcuni panifici e supermercati abbiano iniziato a vendere pani più economici rispetto al passato".