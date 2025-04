Caro Affitti, a Milano il record europeo

Milano è medaglia d'oro in Europa per il caro affitti: è quanto emerge da una ricerca di scenari immobiliari, Abitare Co., che analizzando i dati del 2024 colloca il capoluogo lombardo in cima a questa particolare lista delle città europee da dove però è esclusa Londra. Affittare un appartamento a Milano centro costa infatti in media 2090 euro al mese, più di Amsterdam e Parigi. Al quarto posto in lista si colloca Roma seguita da Monaco di Baviera.